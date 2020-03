Årets bästa dubbel-vinyl à la Clas

Mästergitarristen Clas Yngström är utan tvekan Sveriges bästa bluesgitarrist. Som huvudman för bandet Sky High har han i mer är 40 år levererat en lång rad tunga blues- och boogiepärlor. Trendokänslig har han blivit den amerikanska traditionen trogen och gett den sin omisskännliga touch av grymma licks och solon som inte står i skuggan av något annat. Han har också förmågan att omge sig av krämen av duktiga musiker som ger hans Fender ytterligare vingar mot himlen.

Många sätter Clas i Jimi Hendrix-facket men hans musik är betydligt bredare än så. Visst är han fenomenal och oöverträffad när det kommer till “Hey Joe” och “Purple Haze” men hans musikaliska vingar är betydligt vidare än så vilket den nya plattan “20 från fyrtio” är ett utmärkt exempel på. Ett retrospektiv på en lång karriär som långt ifrån ens börjar närma sig någon form av avslut. Clas visade senaste prov på sin spelglädje och hunger under turnén “Woodstock 50 år” som spelade för fulla hus landet runt hösten 2019.

På senaste plattan “20 från fyrtio” ges prov på allt ifrån ZZ Top-artade dängor som “I aint beggin´”, “One Step Back” och “Don´t move” men också fulltyckare som “Stop the Wars” och “Blues for the Green”. Ett gediget mästerverk där man får en rejäl stormflod från Clas ymnighetshorn av musik i olika genrer och tillsammans med en 8-sidigt booklet men roliga och intressanta berättelser om inspelningarna och andra fakta så blir denna dubbelvinyl av fantastisk musik bara ett måste och är utan tvekan årets starkaste samlingsalbum. Bara ett måste för de som har någon musiksmak över huvud taget.