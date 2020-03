Friskt spelat – allt vunnet

Showen ”Thank You for The Music” är en diger laddning av låtar signerade Björn & Benny. Inte bara ABBA-klassiker utan även musik från tiden före supergruppens tillblivelse och musikalhöjdare som ”Chess”, ”Kristina från Duvemåla” och ”Mama Mia”.

På scen står Kalle Moraues som jobbat med Björn & Benny under många, många år, Gunilla Backman som gjorde sin oförglömliga roll som Donna 555 gånger i svenska versionen av ”Mama Mia” samt Johan Boding som inte direkt jobbat med Björn eller Benny men som ändå har ett imponerande kartotek av musikal- och showframträdanden i bagaget. Backade av ett liveband och sångerskorna Jenny Redenkvist och Linda Holberg så blir det till en riktigt härlig ensemble som framför den svenskaste av musik från 1960-talet och framåt.

Musiken varvas lätthänt med roliga anekdoter och minnen från artisternas karriärer och samarbeten med Björn & Benny. Många av låtarna framförs troget originalet men ett och annat tilltag piggar upp som när ”Money, money, money” förvandlas till en rivig tango.

Showen är en skön blandning av upptempolåtar och ballader från sex decenniers musikskapande av två av Sveriges legendariska låtsnickrare.

Gunilla Backmans röst är en av de mest kraftfulla men samtidigt också känsliga när hon gör sina tolkningar av bl a ”Du måste finnas” från ”Kristina från Duvemåla”. Och när hon sedan släpper lös i en rockigare låt så får man hela spektrat av hennes artisteri. Johan Boding är också en makalös artist som lätt matchar internationella storheter. Kalle Moraeus, en av Sveriges mesta multiinstrumentalister, myser oavsett om han skall traktera fiol eller elgitarr.

Detta är andra turnérundan för trion Moraeus/Backman/Boding med showen och biljettrycket är över förväntan stort så vill du försäkra dig om att se en av vårens mest medryckande musikaliska pärlband så finns det ett fåtal biljetter kvar.

P g a beslut från Regeringen kommer dock vårens turné att begränsas. Nya datum tillkommer under våren. Uppdateras på www.mtlive.se